Обстрелы возле Луганского и Павлопополя: в Минобороны рассказали о причинах ранения десятерых бойцов

В Донецкой области в районе Луганского и Павлополя за минувшие сутки получили ранения 10 украинских воинов. Об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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“За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских воинов нет, однако 10 получили ранения в результате обстрелов. 6 были ранены в районе Луганского и 4 — в районе Павлополя”, - сказал Лысенко.

По его словам, за прошедшие сутки на Луганском направлении боевики продолжали открывать артиллерийский минометный огонь, но все эти действия были кратковременными. В отдельных случаях враг использовал для обстрелов позиций сил АТО БМП. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении украинские позиции подверглись 17 обстрелам, 5 из которых - из запрещенного вооружения.

На Донецком направлении, как отметил Лысенко, ситуация остается достаточно напряженной. В частности, в районе Светлодарской дуги и Авдеевки враг вчера вел минометный огонь средней интенсивности, выпустив по украинским позициям около 120 мин. Всего же на этом направлении вчера было зафиксировано 16 обстрелов, 9 из которых - из запрещенного вооружения.

На Мариупольском направлении, как и раньше, вчера боевые действия велись в районе Марьинки и Павлополя-Широкино. На этом участке фронта украинские позиции были обстреляны 25 раз, из которых 5 - из запрещенного оружия.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки боевики 58 раз обстреляли позиции сил АТО. Чтобы подавить огневую активность террористов по позициям защитников Лобачевого (Луганская обл.), силы АТО открывали ответный огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.