Донецкая фильтровальная станция до сих пор обесточена

Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Авдеевку, остается обесточенной.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, для централизованного водоснабжения жителей Авдеевки создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м куб.

3 мая сотрудники ДТЭК обследовали территории на наличие поврежденной линии электропередач – повреждение не обнаружено. Дальнейшее обследование планируется продолжить 4 мая при условии гарантии безопасности работников.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в результате боевых действий была повреждена высоковольтная линия электропередач, что привело к прекращению электроснабжения ДФС.

Станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии разграничения: Авдеевку (около 22 тыс. жителей), Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевка и Спартак. За время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работу останавливали.