Донецкая фильтровальная станция снова обесточена – Жебривский

Донецкая фильтровальная станция снова обесточена, сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

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«Причина прекращения энергоснабжения пока не установлена. Сообщили об этом в наше представительство в СЦКК и дали запрос на режим тишины. Электромонтажникам нужно выйти в район ДФС и определить причину и характер повреждений», - сообщил Жебривский.

Он добавил, что запаса воды в городских резервуарах Авдеевки хватит на несколько дней подачи по графику.

ДФС обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии размежевания: Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, поселки Васильевку и Спартак. За время военных действий станция неоднократно оказывалась под обстрелами, в результате которых ее работу останавливали.