В результате обстрела под Катериновкой погиб украинский военный, двое получили ранения – штаб АТО

В результате обстрела под Катериновкой погиб украинский военный, двое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

«Согласно предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Луганском направлении неподалёку от Катериновки, погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, еще двое защитников получили ранения», - говорится в сообщении.

Читайте такжеМинобороны подтвердило гибель двух и ранение четырех военных в зоне АТО за минувшие сутки

На данном направлении противник применил минометы калибра 120 миллиметра.

Обстрел позиций украинских войск велся со стороны населенного пункта Молодежное, который находится на временно неподконтрольной Украине территории.