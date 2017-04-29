Ситуация в зоне АТО: эпицентром противостояния остается Мариупольское направление

С начала суток оккупанты 27 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, четверо бойцов ранены, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию 18.00.

В эпицентре огневого противостояния остается Приморское направление. Так, из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг бил по защитникам Красногоровки. Из минометов калибра 120 мм и гранатометов обстреливал опорные пункты ВСУ в районе Новотроицкого. Позиции вблизи Березового противник накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутово применял автоматические гранатометы и пулеметы крупных калибров. Противотанковые гранатометы и пулеметы крупных калибров враг применял под Водяным, а стрелковое оружие – неподалеку от Широкино.

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На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям украинских защитников в районе Авдеевки. Вблизи шахты «Бутовка» и Авдеевки действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении из минометов 120 мм и 82 мм калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов подразделения российско-оккупационных войск обстреливали опорные пункты ВСУ вблизи Новотошковского. По защитникам Крымского враг стрелял из 82-миллиметровых минометов и гранатометов, а по защитникам Новоалександровки – из противотанкового ракетного комплекса. Из стрелкового оружия противник бил по позициям украинских воинов вблизи Желтого.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение об адекватном открытии огня в ответ», - подчеркнули в штабе.