В Авдеевской больнице скончался тяжелораненый военный

23:33, 29 апреля 2017
Война
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Операция длилась более 5 часов, но спасти жизнь тяжелораненого военнослужащего не удалось.

Боец АТО погиб в больнице / radiosvoboda.org

В Авдеевской больнице умер военнослужащий, который сегодня получил тяжелые ранения в результате обстрела со стороны оккупантов. Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает в Facebook.

"Сегодня, 29 апреля, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку от Авдеевки, пулевое сквозное проникающее ранение брюшной полости получил военнослужащий одного из подразделений", - говорится в сообщении.

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В пресс-центре отметили, что на данном направлении противник вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на данном участке действовали вражеские снайперы.

Военнослужащий был срочно доставлен в больницу Авдеевки, где работает военная врачебно-сестринская бригада. Кроме того, учитывая состояние военнослужащего, у которого в результате ранения были повреждены органы и магистральные сосуды брюшной полости, в больницу прибыли хирурги 66 военно-мобильного госпиталя. Операция длилась более 5 часов, но спасти жизнь тяжелораненого военнослужащего не удалось.

Как сообщал пресс-центр штаба АТО, с начала суток по состоянию на 18.00 оккупанты 27 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины, четверо бойцов были ранены, еще один получил боевую травму.

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Теги: #смерть военного#Авдеевская больница