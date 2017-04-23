Глава МИД Германии призвал немедленно прекратить насилие на Донбассе
Габриэль отметил, что деятельность СММ ОБСЕ предотвратила более серьезную военную эскалацию на Донбассе.
Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказал соболезнования семьям пострадавших в результате подрыва на мине наблюдателей миссии ОБСЕ и призвал немедленно прекратить насилие на Донбассе.
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Об этом идет речь в заявлении Габриэля, обнародованном на сайте МИД ФРГ.
Также он пожелал раненым скорейшего выздоровления и высказал солидарность с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурулом Апаканом и другими сотрудниками миссии.
Габриэль отметил, что деятельность СММ ОБСЕ предотвратила более серьезную военную эскалацию на Донбассе.
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Он призвал к «немедленному прекращению насилия и необоснованных обвинений, особенно со стороны сепаратистов» на Востоке Украины.
«В интересах всех сторон, особенно сторон конфликта на линии соприкосновения, что наблюдатели ОБСЕ смогут выполнять свою важную, незаменимую и одновременно сложную и опасную работу», - подчеркнул Габриэль.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР".
Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения, одна из которых – гражданка ФРГ.