Глава МИД Германии призвал немедленно прекратить насилие на Донбассе

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль высказал соболезнования семьям пострадавших в результате подрыва на мине наблюдателей миссии ОБСЕ и призвал немедленно прекратить насилие на Донбассе.

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Об этом идет речь в заявлении Габриэля, обнародованном на сайте МИД ФРГ.

Также он пожелал раненым скорейшего выздоровления и высказал солидарность с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурулом Апаканом и другими сотрудниками миссии.

Габриэль отметил, что деятельность СММ ОБСЕ предотвратила более серьезную военную эскалацию на Донбассе.

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Он призвал к «немедленному прекращению насилия и необоснованных обвинений, особенно со стороны сепаратистов» на Востоке Украины.

«В интересах всех сторон, особенно сторон конфликта на линии соприкосновения, что наблюдатели ОБСЕ смогут выполнять свою важную, незаменимую и одновременно сложную и опасную работу», - подчеркнул Габриэль.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 апреля, автомобиль патруля миссии ОБСЕ подорвался на мине в Луганской области. Это произошло в районе села Пришиб, которое находится под контролем боевиков "ЛНР".

Погиб один наблюдатель миссии ОБСЕ, еще двое получили ранения, одна из которых – гражданка ФРГ.