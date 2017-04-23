Сутки в АТО: один военный погиб и трое ранены, горячее всего - вокруг Донецка

Ситуация в районе АТО остается напряженной, но контролируемой Вооруженными силами Украины. Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на шесть утра 23 апреля, обнародованной на странице в Facebook.

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В штабе отметили, что больше всего вооруженных провокаций врага было зафиксировано на Донецком направлении.

"Из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по опорным пунктам вблизи Авдеевки, шахты "Бутовка", Верхнеторецкого и Луганского. По защитникам Зайцево, Песков и Каменки стрелял из гранатометов и пулеметов крупных калибров. Вооружение БМП применял в районе населенных пунктов Луганское и Зайцево. Вблизи шахты "Бутовка" действовали вражеские снайперы", - говорится в сообщении.

На Приморском направлении огнем минометов калибра 82-мм противник накрывал защитников Широкино и Марьинки.

"Из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов враг стрелял по морским пехотинцам под Водяным. Пулеметы крупных калибров применил в районе Лебединского, а вблизи Тарамчука и Гнутово – стрелковое оружие", - сообщили в штабе.

По данным пресс-центра, на Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов, минометов калибров 120-мм и 82-мм противник вел огонь по позициям возле Катериновки. Из стрелкового оружия бил по опорным пунктам наших войск близ Станицы Луганской и Валуйского.

"За прошедшие сутки подразделения российско-оккупационных войск совершили 46 обстрелов позиций украинских защитников. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще трое получили ранения", - подытожили в штабе.