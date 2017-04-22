В Марьинке в результате обстрелов боевиков ранен местный житель

В Марьинке в результате обстрелов боевиков ранен 37-летний местный житель.

Как сообщает Марьинское отделения полиции Донецкой области, сегодня в 15.00 одиночными снарядами боевики обстреливали окрестности города.

Мужчина, который в это время находился на огороде, в результате обстрела получил осколочное ранение ноги, он был доставлен в городскую больницу Курахово.

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На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Открыто уголовное производство по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас в Марьинке спокойно. Правоохранители патрулируют территорию и помогают гражданам, которые обращаются к ним, добавили в отделении полиции.

Как сообщалось, боевики били по позициям сил АТО из гранатометов и БМП.