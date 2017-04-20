На Донбассе на 6 лет осудили украинского военного, который сбежал из армии воевать за "ДНР"

В Донецкой области за дезертирство и сотрудничество с террористами бывший военнослужащий приговорен к 6 годам лишения свободы. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

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31-летнего жителя Одесской области обвинили в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 3 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

В августе 2014 года мужчина был призван в ряды Вооруженных сил Украины, где он получил звание лейтенанта. Однако уже в декабре того же года он сбежал из воинской части. В январе 2015 года дезертир добровольно вступил в ряды террористической организации «ДНР», где получил военный билет, оружие, форму и принес «присягу». Используя позывной «Одесса», он служил у террористов на должности водителя-электрика и радиотелефониста.

Сотрудники СБУ задержали мужчину в мае 2015 года на КПВВ «Георгиевка». Приговором Красноармейского горрайонного суда (город Покровск) обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений и приговорен к 6 годам лишения свободы.