Российские спецслужбы готовят провокации в трех областях Украины - СБУ

Спецслужбы РФ планируют в ближайшие недели организовать в Харьковской, Херсонской и Николаевской областях провокации на национальной почве, аналогичные той, совершение которой СБУ предотвратила 13 апреля в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Аппарата председателя СБУ Александр Ткачук.

“Наша служба получает информацию, что это не последняя «акция», которую российская сторона планирует организовать для создания негативного имиджа Украины относительно наличия межнациональных споров. Такие «акции» планируются на территории Харьковской области, Херсонской, Николаевской”, - сказал Ткачук.

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По данным СБУ, эти провокации планируются на ближайшие недели, отдельные из них - на первую половину мая.

Ткачук подчеркнул, что Служба безопасности приложит все усилия, чтобы помешать совершению таких провокаций.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ткачук заявил, что СБУ предотвратила проведение в Одессе финансируемой Кремлем фейковой акции против якобы притеснений болгар в Украине.

По его словам, 13 апреля за средства Кремля в Одессе планировалось проведение фейковой акции протеста якобы представителей болгарского этнического национального меньшинства, проживающих в Одесской области. Организатором акции является главарь радикальной общественной организации «Наждак» Николай Дульский, который скрывается в РФ.

По его словам, 13 апреля за средства Кремля в Одессе планировалось проведение фейковой акции протеста якобы представителей болгарской этнической национального меньшинства, которые проживают в Одесской области. Организатором акции является главарь радикальной общественной организации «Наждак» Николай Дульский, который скрывается в РФ.