Российские военные 291-й артиллерийской бригады ВС России получили на вооружение 240-мм самоходные минометы артиллерии 2С4 "Тюльпан". Об этом сообщили волонтеры InformNapalm.

Отмечается, что 291-я артиллерийская бригада Южного военного округа ВС РФ прошла через т.н. ростовско-украинские и сирийские "командировки".

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"Факт реанимации образцов советского вооружения 60-70-ых годов прошлого столетия свидетельствует о проблемах российской оборонной промышленности и неблагоприятной ситуации в государстве в целом", - рассказали в InformNapalm.

"Российскому военному командованию пришлось вытащить из "закромов родины" неуклюжие и морально устаревшие "кости холодной войны", которые в современных условиях боя не отличаются особой эффективностью", - подытожили волонтеры.