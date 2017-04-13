"Кости холодной войны": волонтеры показали, как российские войска оснащают советским вооружением (фото)

12:48, 13 апреля 2017
Война
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291-я артиллерийская бригада Южного военного округа ВС РФ прошла через "украинскую командировку".

Обстреливавшая Украину 291-я российская артиллерийская бригада ощетинилась "Тюльпанами" / informnapalm.org

Российские военные 291-й артиллерийской бригады ВС России получили на вооружение 240-мм самоходные минометы артиллерии 2С4 "Тюльпан". Об этом сообщили волонтеры InformNapalm.

Отмечается, что 291-я артиллерийская бригада Южного военного округа ВС РФ прошла через т.н. ростовско-украинские и сирийские "командировки".

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"Факт реанимации образцов советского вооружения 60-70-ых годов прошлого столетия свидетельствует о проблемах российской оборонной промышленности и неблагоприятной ситуации в государстве в целом", - рассказали в InformNapalm. 

"Российскому военному командованию пришлось вытащить из "закромов родины" неуклюжие и морально устаревшие "кости холодной войны", которые в современных условиях боя не отличаются особой эффективностью", - подытожили волонтеры.

informnapalm.org

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Теги: #военные#Донбасс#волонтеры#Тюльпан