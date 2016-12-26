Волонтеры вычислили российских военных, которые разворачивали средства ПВО на Донбассе (фото)

138-я ОМСБр ВС РФ включает в себя зенитно-ракетные, артиллерийские дивизионы, разведывательный, мотострелковые, танковые батальоны, говорится в расследовании InformNapalm.

Отмечается, что командировка 138-й ОМСБр была достаточно длительной. Их присутствие в Ростовской области волонтеры фиксировали еще в марте 2015 года. Убытие части контрактников к месту постоянной дислокации, по всей видимости, было в феврале 2016 года, о чем свидетельствуют фото российских военных.

"Учения" не ограничились районном полигона в Ростовской области. На это указывает фото на одной из улиц украинского Донецка и ряд других, скрытых от посторонних глаз, фотографий", - рассказали в InformNapalm.

Фото сделано на улице Сеченова, где недалеко находится база подразделения войск ПВО 1-го армейского корпуса российских войск. (координаты 47.996942,37.8571026).

Читайте такжеКалмыки степи перепутали: волонтеры рассекретили российских военных на Донбассе (фото)

Кроме этого, есть групповые снимки военнослужащих 138-й ОМСбр в Донецке: например, на фоне входа в рынок, название которого написано на украинском «Ринок»; на фоне центральной новогодней елки Донецка, убранство которой одинаково из года в год.

"Примечательно, что в период 2015 — 2016 годов InformNapalm отмечал применение российских ЗРК "ТОР" на Донбассе. Данный тип современного российского вооружения не мог использоваться обычными коллаборационистами. В лагере дислокации 138-й ОМСБр также отмечалось наличие данных зенитно-ракетных комплексом. Напрашивается вывод, что присутствие российских ПВОшников в Донецке и применение сложного комплекса связаны между собой", - подытожили волонтеры.

Как ранее отмечали в InformNapalm, военнослужащих срочной службы ВС РФ (так называемых срочников) не было видно и слышно на Донбассе со времен боев за Иловайск и Дебальцево. Но, оказывается, они встречаются на оккупированных территориях и сейчас, в 2016 году.