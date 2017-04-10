Боевики "ДНР" под Мариуполем вступили в конфликт с наемниками из Чечни – ИС

В оккупированном боевиками «ДНР» Новоазовске обостряется конфликт между местными террористами из состава «9-го омсп мп» и прибывшими наемниками из Чечни (численностью до роты, прибыли для усиления подразделений «1-го АК ДНР» на Мариупольском направлении).

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», зафиксировано несколько стычек между сторонами конфликта с использованием физической силы.

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«Конфликт возник в результате утечки информации о денежном вознаграждении, которое чеченцы будут получать ежемесячно, участвуя в боевых действиях. В частности, возмущение местных боевиков вызвали слухи, что чеченские наемники будут получать вознаграждение в пределах 80 тыс. руб., в то время, как сами местные боевики получают около 15 тыс. руб.», – сообщает «ИС».

Как сообщал УНИАН, по данным «ИС», Россия стянула к границам Украины достаточное количество войск для полномасштабного наступления.