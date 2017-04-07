Аваков призвал силовиков готовиться к возвращению Донбасса

Украинские силовики уже сегодня должны быть готовыми к возвращению оккупированных территорий Донбасса. Об этом в ходе визита в Северодонецк заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает РБК-Украина.

По его словам, около 70% жителей оккупированных территорий Донбасса хотели бы вернуться под контроль Украины, несмотря на постоянную пропаганду российских средств массовой информации.

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"Эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной. Поэтому мы сегодня должны быть готовы, и МВД, и полицейские, и ГосЧС, и все остальные. Мы должны быть к этому готовы. Я ставлю такие задачи, когда мы говорим на серьезном совещании и для большой аудитории. И для пограничников, и для Нацгвардии, и для полицейских", - отметил Аваков.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыма.