Аваков призвал силовиков готовиться к возвращению Донбасса
По словам Авакова, жители оккупированного Донбасса хотят вернуться под контроль Украины.
Украинские силовики уже сегодня должны быть готовыми к возвращению оккупированных территорий Донбасса. Об этом в ходе визита в Северодонецк заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает РБК-Украина.
По его словам, около 70% жителей оккупированных территорий Донбасса хотели бы вернуться под контроль Украины, несмотря на постоянную пропаганду российских средств массовой информации.
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"Эти люди чувствуют, что им будет лучше с Украиной. Поэтому мы сегодня должны быть готовы, и МВД, и полицейские, и ГосЧС, и все остальные. Мы должны быть к этому готовы. Я ставлю такие задачи, когда мы говорим на серьезном совещании и для большой аудитории. И для пограничников, и для Нацгвардии, и для полицейских", - отметил Аваков.
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в 2017 году стоит задача выйти на международно признанную государственную границу Украины на Донбассе, а в дальнейшем – уже и Крыма.