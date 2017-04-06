Ходаковский показал "доказательство" сотрудничества полковника полиции с боевиками, Голубан уже отреагировал (фото, видео)

Генеральная прокуратура при оперативном сопровождении СБУ три недели назад начала проверку действий командира роты полиции и бывшего офицера донецкой "Альфы" Юрия Голубана в мае 2014-го года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

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"Противник выложил видео, где человек, похожий на Голубана, находится рядом с одним из главарей боевиков Ходаковским, в форме, с оружием. Да, видео появилось спустя три недели, и это тоже вызывает вопросы, но ведь если бы за эти три недели были опубликованы материалы официальной проверки, то вопросов бы не возникло", - говорится в его сообщении.

По словам журналиста, предстояло проверить трафики и геолокацию телефона Голубана, дату билета на выезд из Донецка, показания свидетелей выезда и и прибытия в Харьков. Кроме того, времени было вполне достаточно, но результаты проверки до сих пор не обнародованы.

Генпрокуратура должна сегодня либо дать окончательный ответ по результатам проверки личности офицера, либо назвать ближайшие дни, когда такой ответ будет опубликован, подчеркнул Бутусов.

Сам Голубан в комментарии ТСН заявил, что изображение является монтажом.

"На видео человек, похожий на меня, думаю, может, это и я. Но это абсолютный монтаж. Думаю, видео приняли с одного из архивов. Я там в форме "Альфы" с бронежилетом "Альфы", а другие люди - без бронежилетов, в другой форме. Видео могли взять с любых учений, с любых занятий, которые мы ежедневно проводили в "Альфе" донецкой в течение шести лет. Место на видео мне незнакомо, люди также незнакомы, нечего и комментировать", - отметил он.

Полицейский добавил, что органы должны провести проверку изображения.

"Думаю, СБУ также отреагирует, будут проведены какие-то экспертизы. Пока мне по этому поводу никто из правоохранительных служб не звонил", - сказал он.

Ранее журналист Артем Фурманюк заявил, что Юрий Голубан, полковник Нацполиции, якобы воевал на стороне "ДНР".