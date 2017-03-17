Полковник полиции воевал за "ДНР" - журналист

Юрий Голубан, полковник Нацполиции, якобы воевал на стороне "ДНР". Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Артем Фурманюк.

"Мои источники также подтверждают, что он на самом деле работал именно в управлении "А" Донецкого областного СБУ под руководством именно Ходаковского", - говорится в его сообщении.

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По словам журналиста, Голубан в свое время был задержан СБУ и даже помещен на короткое время в Кировоградское СИЗО.

"По моей информации, украинские чекисты задержали его за то, что узнали о его прямой мобильный связь с главарем террористической группировки "Восток" Ходаковским во время боев за Донецкий аэропорт", - пишет Фурманюк.