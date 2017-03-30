Сутки в АТО: более 80 вражеских обстрелов, двое украинских военных погибли



Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. За минувшие сутки зафиксировано 83 обстрела позиций Вооруженных сил. Нарушая существующие договоренности, российско-оккупационные войска обстреливают укрепления украинских защитников из оружия калибром более 100 мм. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"На Мариупольском направлении из 122мм артиллерийских систем обстреляны опорные пункты в районах населенных пунктов Широкино, Гнутово и Водяное. Из минометов калибра 120 мм враг вел огонь по позициям неподалеку от Гнутово, а из 82мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов российские наемники обстреливали Марьинку, Водяное и Павлополь. По позициям в районе Водяного вел огонь танк, а из вооружения БМП противник обстреливал морпехов в Широкино. Неподалеку от Гнутово и Водяного активизировались вражеские снайперы", - сообщили в штабе.

Кроме того, на Донецком направлении, вблизи Троицкого, враг применил артиллерию калибра 152мм. Опорные пункты украинских воинов вблизи Авдеевки, Троицкого и Луганского, противник накрывал огнем минометов калибра 120мм, а защитников Опытного, Авдеевки и Каменки – из минометов калибра 82мм. В Троицком вел огонь танк, в Луганском – БМП. Опорные пункты вблизи Каменки и Невельского противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и из гранатометов различных систем.

На Луганском направлении, в районе населенного пункта Калиново-Попасная, зафиксировано применение противником артиллерии калибра 122мм. Из минометов калибра 120мм, вооружение БМП и гранатометов различных систем враг вел огонь по позициям неподалеку Крымского. Из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов противник обстрелял позиции возле Станицы Луганской и Новоалександровки.

"За сутки погибли двое украинских защитников, еще трое получили ранения", - проинформировали в пресс-центре.

Силы АТО открывали огонь в ответ для снижения огневой активности противника, подытожили в штабе.