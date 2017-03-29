В Луганской области в результате обстрела оккупантов погиб украинский боец, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«В результате обстрела позиций сил АТО в районе населенного пункта Попасная из запрещенного Минскими договоренностями вооружения – минометов калибра 120 мм - тяжелые осколочные ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины. Раненного бойца срочно доставили в Попаснянскую городскую больницу, однако спасти его жизнь врачам не удалось», - говорится в сообщении.

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Также в штабе добавили, что ситуация в районе проведения АТО остается напряженной. В течение дня на разных направлениях зафиксировано применение противником тяжелого вооружения: артиллерии 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм.

Как сообщалось, боевики сегодня по состоянию на 18.00 35 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне АТО. В Донецкой области в результате снайперского обстрела погиб украинский военнослужащий.