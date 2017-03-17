В районе Светлодарской дуги обнаружен российский огнемет "Шмель" (фото)

19:33, 17 марта 2017
Война
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Сотрудники Службы безопасности Украины получили очередные доказательства российского участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.

Правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель" на месте боевого столкновения с террористами в районе Светлодарской дуги, передает пресс-служба СБУ.

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"Оружие российского производства находилось в готовом к применению состоянии. "Шмель" имеет маркировку на корпусе: 12-91-А, 737, что может свидетельствовать о его принадлежности к вооружению российских военных", - говорится в сообщении.

Также оперативники обнаружили в лесу близ села Сизое Станично-Луганского района тайник с боеприпасами.

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Теги: #СБУ#шмель#огнемет