В районе Светлодарской дуги обнаружен российский огнемет "Шмель" (фото)
19:33, 17 марта 2017Война
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Сотрудники Службы безопасности Украины получили очередные доказательства российского участия в вооруженном конфликте на востоке Украины.
Правоохранители обнаружили реактивный пехотный огнемет "Шмель" на месте боевого столкновения с террористами в районе Светлодарской дуги, передает пресс-служба СБУ.
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"Оружие российского производства находилось в готовом к применению состоянии. "Шмель" имеет маркировку на корпусе: 12-91-А, 737, что может свидетельствовать о его принадлежности к вооружению российских военных", - говорится в сообщении.
Также оперативники обнаружили в лесу близ села Сизое Станично-Луганского района тайник с боеприпасами.
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