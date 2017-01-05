В пригороде Одессы СБУ обнаружила возле воинской части тайник с боеприпасами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Одесской области, 4 января во время отработки оперативной информации оперативники СБУ обнаружили тайник с боеприпасами в пригороде Одессы.

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«Тайник был оборудован вблизи места расположения одной из воинских частей, которая недавно прошла ротацию в зоне проведения АТО. Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 1572 патрона калибра 7,62 мм, около 1 кг артиллерийского пороха и 3 дымовых шашки», - рассказали в пресс-службе.

Боеприпасы изъяты и переданы для проведения экспертиз с целью установления военных подразделений, из которых они были похищены.

Сейчас продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, устанавливаются лица, причастные к транспортировке указанных средств поражения в Одесскую область.