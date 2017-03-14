Следком РФ направил в суд первое дело против россиянина, воюющего на стороне Украины

Следственный комитет РФ направил в суд уголовное дело против россиянина Артема Широбокова, воюющего на Донбассе на стороне Украины, сообщили УНИАН в СК РФ.

«Завершено расследование по уголовному делу в отношении гражданина Российской Федерации Артема Широбокова, которому заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях)», - говорится в сообщении.

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По данным российского следствия, Широбоков выехал в Украину в начале 2014 года, в дальнейшем добровольно вступил в состав батальона «Азов» и прошел специальную подготовку, научившись обращению с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и получив необходимые знания о военной стратегии и тактике. В 2014 и 2015 годах россиянин совместно с другими бойцами указанного подразделения принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

«Выполняя приказы командиров батальона, Широбоков вел стрельбу из автоматического огнестрельного оружия по ополченцам ДНР», - утверждают в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что Широбоков продолжает находиться на территории Украины, скрываясь от российских правоохранительных органов.

«Вместе с тем Следственным комитетом были собраны достаточные доказательства его виновности, что позволило вынести в отношении него постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Действующее законодательство также позволяет вынести судебное решение в отношении обвиняемого заочно», - говорится в сообщении.

По данным Следкома, это первое уголовное дело в следственной практике СК России, заочно направленное в суд в отношении лица, обвиняемого в наемничестве. «Следователями СК России продолжается работа по установлению иных граждан России, которые так же, как Широбоков, решили повоевать «за деньги в другом государстве, полагая, что об их «подвигах» никто не узнает», - заявили в этом ведомстве.