Минобороны назвало три причины обострения боев на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лысенко заявил на брифинге в Киеве.

«На самом деле, по сообщениям нашей разведки, в последние дни в ряды боевиков вошли также подразделения Главного управления разведки Генерального штаба вооруженных сил РФ, которые прибыли и пополнили подразделения боевиков», - отметил он.

Также, по словам Лысенко, эскалацию боевых действий можно связывать с тем, что так называемый 61-й «гуманитарный конвой» вчера заехал на территорию Украины.

Кроме того, Лысенко убежден, что усиление боев также может быть связано с тем, что так называемая власть «ДНР» и «ЛНР» объявила ультиматум в связи с блокадой территорий и железнодорожных путей на неконтролируемую территорию Донбасса.

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Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-центре штаба АТО заявляли, что боевики за минувшие сутки осуществили 117 обстрелов в зоне АТО.

27 февраля главари террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий заявили о требовании снять блокаду Донбасса до 1 марта. В ультимативной форме в заявлении сказано, что если «до 00:00 среды (1 марта 2017 года) блокада не будет снята, то мы введем внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции, которые работают в ДНР и ЛНР».

«Мы перестанем поставлять уголь в Украину. Для поставок угля нет ни возможности, ни схемы оплаты», - заявили боевики.