Обострение в зоне АТО: 117 вражеских обстрелов, боевики стреляют из крупнокалиберной артиллерии на всех направлениях

За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 117 обстрелов со стороны боевиков, в ход пошла крупнокалиберная артиллерия. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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По данным штаба, на Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии оккупанты обстреливали Водяное. Из минометов – Гнутово, Широкино, Павлополь, Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали Красногоровку, Талаковку, Павлополь, Гнутово. По Широкино и Новотроицкому вел огонь снайпер. По Марьинке – БМП.

"На Донецком направлении танки обстреливали шахту Бутовку, Верхньоторецкое и Новгородское. Из 152-миллиметровой артиллерии – Луганское и Троицкое, а из 120 и 82 миллиметровых минометов – Пески, Зайцево, Троицкое, Новолуганское, Каменку, Авдеевку, Опытное, Новотошковское и Луганское. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Зайцево, Верхньоторецкое, Невельское, Богдановку, Авдеевку и Луганское. По Луганскому неоднократно вели огонь еще и БМП оккупантов", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Луганском направлении из 152-миллиметровой артиллерии обстреляли Крымское, а из минометов разных калибров – Попасную, Орехово, Новозвановку, Новоолександровку и Крымское. Из стрелкового оружия - Станицу Луганскую и Новоолександровку. По Желтому огонь вел снайпер. По Новозвановке - БМП и БТР противника.