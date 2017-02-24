У Тымчука узнали о возможном отстранении теперешнего "главы ДНР" и назвали имя преемника

По данным народного депутата Украины, координатора аналитической группы "Информационное сопротивление" Дмитрия Тымчука, причины появления данных слухов неясны.

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"При этом, согласно тем же слухам, якобы российскими кураторами на должность главы «ДНР» рассматривается кандидатура А.Бобкова - народного депутата Украины VII созыва (Партия регионов), быв. директора Горловского коксохимического завода; в 2015-2016 гг проходил «службу» в «1-м АК ДНР» на командных должностях", - написал на своей странице в Facebook,