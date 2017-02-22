В ОРДЛО распространяются слухи об утрате украинского гражданства из-за "паспортов Л/ДНР" - ИС

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», количество поданных от населения заявлений на получение «паспортов» «ДНР» и «ЛНР» в последние дни резко увеличилось.

Вместе с тем, отмечается появление среди местного населения слухов о том, что после признания РФ «паспортов» «ЛДНР», Украина будет лишать их владельцев украинского гражданства (в том, что все соответствующие базы данных с помощью хакеров есть у Киева, мало кто сомневается).

«Подобная перспектива вызывает негативный резонанс, поскольку от наличия гражданства Украины зависят различные соцвыплаты из украинского бюджета», – отмечает «ИС».

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России "документов", "выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах".

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это решение является очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

Прес-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "паспортами" с оккупированного Донбасса можно пользоваться в РФ из гуманитарных соображений. По его словам, использование паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" в России не является "официальным признанием паспортов".