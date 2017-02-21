Россия отправила на Донбасс очередную колонну с "гуманитарной помощью"

Колонна из 26 автомобилей пересекла российско-украинскую границу. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. В ведомстве утверждают, что в колонна перевозит "гуманитарный груз" общей массой свыше 300 тонн.

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"Основная масса груза – продовольственные наборы, предназначенные для детей в возрасте до 1 года, среди которых – молочные смеси, фруктовое, овощное и мясное пюре, молочные каши и фруктовые соки", - говорится в сообщении.

По дороге колонна разделилась на две части. Одна из них прибыла на пункт пропуска "Донецк", вторая – на "Матвеев-Курган".

"Там грузы в присутствии российских и украинских представителей таможенных и пограничных служб в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов проходят необходимые таможенные процедуры. Соблюдая требования, автомобили МЧС России заезжали на контрольно-пропускной пункт с открытым задним пологом кузова. Проверке подверглись не только техника, но сопроводительные документы на гуманитарный груз", - заявляют в российском МЧС.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что командование ВС РФ с целью сокрытия участия кадровых российских военнослужащих в боях на Донбассе использует "гумконвои" для вывоза убитых военных на территорию РФ.

Как сообщал УНИАН, РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты. В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».