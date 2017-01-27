В грузовике "гумконвоя Ахметова" нашли рации для боевиков - прокуратура

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, правоохранители установили, что водитель автомобиля, 36-летний житель г. Донецк пытался перевезти указанные радиостанции на временно оккупированную территорию Донетчины, чтобы в дальнейшем передать представителям террористической организации «ДНР».

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Его действия квалифицированы по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (содействие террористической организации).

Суд поддержал ходатайство прокуратуры Донецкой области и арестовал указанного гражданина сроком на 60 суток. Сейчас он находится в СИЗО.

Досудебное расследование, которое проводят следователи УСБУ в Донецкой области, продолжается.