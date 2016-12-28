"Гумконвои" Путина используют для вывоза с Донбасса тел российских военных - разведка
12:51, 28 декабря 2016Война
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Командование Вооруженных сил РФ с целью сокрытия участия кадровых российских военнослужащих в боях на Донбассе использует "гумконвои" для вывоза убитых военных на территорию РФ.
REUTERS
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
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"22 декабря транспортные средства 59-го "гуманитарного конвоя" были задействованы для вывоза с городских моргов н.п.Горловка и Макеевка на территорию России около 40 тел убитых военнослужащих ВС РФ", - рассказали в разведке.
Как сообщало ранее ГУР Минобороны, на Донбассе на прошлой неделе уничтожено 18 и ранено 38 оккупантов.
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