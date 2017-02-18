Штаб АТО: оккупанты на Донбассе совершили 49 обстрелов, двое военных ранены

«На Донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска обстреляли Новолуганское, Авдеевку, Пески, Невельское, Троицкое, Луганское, Опытное и Зайцево. По Новолуганскому огонь вел снайпер. В районе Авдеевки около 5 часов утра произошло боевое столкновение. Нападение боевиков отражено», - сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

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На Луганском направлении из минометов различных калибров противник вел огонь по Новоалександровке и Крымскому, а из гранатометов – по Станице Луганской. Из противотанковых ракетных комплексов боевики обстреливали Крымское, добавили в штабе

На Мариупольском направлении из минометов террористы обстреляли Водяное, Павлополь, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковку. По Широкино вели огонь БМП противника.