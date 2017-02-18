Боевики из гранатомета и стрелкового оружия обстреляли "Марьинку", в 50 метрах от поста разорвались две гранаты

Как сообщает Госпогранслужба, вчера вечером незаконные вооруженные формирования вели огонь по позиции контрольного поста «Марьинка».

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Огонь террористы открыли в 19.10 из гранатомета и стрелкового оружия, также за 50 метров от поста разорвались две гранаты.

Обстрел производился со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной территории.

Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники ответный огонь не открывали.

Как сообщалось, вчера террористы дважды обстреливали ПП «Марьинка».