Боевики из гранатомета и стрелкового оружия обстреляли "Марьинку", в 50 метрах от поста разорвались две гранаты
10:14, 18 февраля 2017Война
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Оккупанты вновь обстреляли пограничный пост «Марьинка» на Донетчине.
Боевики обстреляли пограничный пост «Марьинка» на Донетчине / Фото УНИАН
Как сообщает Госпогранслужба, вчера вечером незаконные вооруженные формирования вели огонь по позиции контрольного поста «Марьинка».
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Огонь террористы открыли в 19.10 из гранатомета и стрелкового оружия, также за 50 метров от поста разорвались две гранаты.
Обстрел производился со стороны населенного пункта Александровка, который находится на временно неподконтрольной территории.
Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники ответный огонь не открывали.
Как сообщалось, вчера террористы дважды обстреливали ПП «Марьинка».
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