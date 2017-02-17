Сепаратисты дважды обстреляли пункт пропуска "Марьинка"

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, за прошедшие сутки боевики из минометов, стрелкового оружия и гранатометов дважды обстреляли позиции КПВВ «Марьинка» и одноименного контрольного поста, где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы.

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В обоих случаях обстрелы российские наемники осуществляли со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории.

Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники огонь в ответ не открывали.

Напомним, боевики стреляли по Авдеевке вечером 16 февраля: били по центру и попали в три жилых дома и магазин.

Были ранены три человека, у двоих - легкие травмы. Одного доставили в ожоговый центр в Днепре. Сорокалетний мужчина погиб на улице, у него осталось двое детей. Снаряд, который был выпущен по нему, 125-миллиметровый фугасно-осколочный - из танка Т-90.