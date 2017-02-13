В течение дня боевики ведут провокационные обстрелы, силы АТО предупредили об ответном огне - штаб
Несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, боевики в течение дня продолжают обстрелы украинских позиций вдоль всей линии разграничения.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
В частности, боевики продолжают обстреливать силы АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и запрещенного минскими договоренностями оружия.
Читайте такжеБоевики во время учений обстреливали из артиллерии подконтрольные им территории – ИС
Так, на Донецком и Мариупольском направлениях оккупантами были обстреляны позиции Вооруженных Сил Украины из 122 миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82 мм минометов.
"В штабе АТО предостерегают, в случае продолжения провокационных обстрелов украинских позиций после 16.30 и во избежание потерь среди личного состава, силы АТО будут вынуждены открывать адекватный ответный огонь" - говорится в сообщении.
О таком решении уже предупрежден СЦКК.