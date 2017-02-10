Днепровские медики прооперировали жителя Авдеевки, рядом с которым разорвался снаряд
14:05, 10 февраля 2017Война
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Осколки попали мужчине в голову.
Медики прооперировали жителя Авдеевки / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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60-летнего мужчину доставили вертолетом в областную больницу Мечникова.
Сейчас он в реанимации, но врачи дают положительный прогноз.
Житель Авдеевки ехал домой на велосипеде, когда среди бела дня просто рядом с ним разорвался снаряд. Осколки попали просто в голову.
Днепровские медики прооперировали жителя Авдеевки, рядом с которым разорвался снаряд
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