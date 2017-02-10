Днепровские медики прооперировали жителя Авдеевки, рядом с которым разорвался снаряд /

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеИз Одессы в Авдеевку отправлена еще одна фура с гуманитарной помощью

60-летнего мужчину доставили вертолетом в областную больницу Мечникова.

Сейчас он в реанимации, но врачи дают положительный прогноз.

Житель Авдеевки ехал домой на велосипеде, когда среди бела дня просто рядом с ним разорвался снаряд. Осколки попали просто в голову.