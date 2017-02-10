Бои за Авдеевку: Зубко назвал цель наступления пророссийских террористов, которое остановили ВСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко, выступая с трибуны Верховной Рады во время Часа вопросов к правительству.

Он напомнил, что 29 января обострились атаки оккупационных российских войск на позиции украинских войск в районе Авдеевки.

«Именно 29 января началась масштабная операция. 72-я бригада стойко сдерживала первую атаку, первое нашествие оккупантов», - подчеркнул Зубко.

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«Я хотел бы сказать несколько цифр: если в первые дни с 29 января происходило 400-800 - 1 тысяча обстрелов в день, то если посчитать за последние три дня обстрелы промзоны в Авдеевке и непосредственно города, то это было 3,5 тысячи обстрелов. Поймите очень простую вещь: 3,5 тысячи обстрелов – это 10 тысяч тонн металла, который опустился практически на голову наших военных», - сказал вице-премьер.

По словам Зубко, «наши военные своим патриотизмом, своей настроенностью сделали невозможным захват города». «Именно такой - обострение ситуации, паника среди людей, невозможность существования города - была основная цель наступления оккупационных войск», - подчеркнул Зубко.