Украина должна быть готова ответить на провокации боевиков вдоль всей линии соприкосновения - СНБО

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

Как отмечается в сообщении, в связи с обострением ситуации в зоне проведения антитеррористической операции Турчинов прибыл на место ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, где провел совещания как с военачальниками и руководителями правоохранительных структур, так и с руководством Донецкой военно-гражданской администрации и ГСЧС.

«В связи с агрессивными действиями российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовыми ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения», - подчеркнул Турчнов.

Также в СНБО отмечают, что в Авдеевке завершаются работы по восстановлению водо - и энергоснабжения.

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По словам Турчинова, системные провокации происходили во многих местах вдоль всей линии соприкосновения.

"Ведутся активные обстрелы наших позиций и попытки атаковать наши оборонительные рубежи. Враг, кроме запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии и минометов начал активно использовать танковые подразделения и реактивные системы залпового огня», - сказал он. При этом секретарь СНБО добавил, что в большинстве случаев огонь ведется «коварно из жилых кварталов оккупированных городов».

Турчинов подчеркнул, что наиболее опасной остается ситуация в районе города Авдеевка, "где происходит беспрецедентное количество обстрелов наших позиций, объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов".

Турчинов отметил: «Все попытки наступления боевиков были сорваны профессиональными действиями наших военных».

В сообщении отмечается, что перед военными поставлена задача по уточнению оперативных планов на случай проведения наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступальних действий».

«Из-за агрессивные действия российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовы ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения», - подытожил Секретарь СНБО Украины.

Как сообщал УНИАН ранее, боевики обстреливали пиротехнические отряды и отряды энергетиков, которые приехали в фронтовую Авдеевку, сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков.