Украина должна быть готова ответить на провокации боевиков вдоль всей линии соприкосновения - СНБО
Турчинов сообщил, что системных провокаций следует ожидать вдоль всей линии соприкосновения.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.
Как отмечается в сообщении, в связи с обострением ситуации в зоне проведения антитеррористической операции Турчинов прибыл на место ведения активных боевых действий в районе Авдеевки, где провел совещания как с военачальниками и руководителями правоохранительных структур, так и с руководством Донецкой военно-гражданской администрации и ГСЧС.
«В связи с агрессивными действиями российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовыми ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения», - подчеркнул Турчнов.
Также в СНБО отмечают, что в Авдеевке завершаются работы по восстановлению водо - и энергоснабжения.
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По словам Турчинова, системные провокации происходили во многих местах вдоль всей линии соприкосновения.
"Ведутся активные обстрелы наших позиций и попытки атаковать наши оборонительные рубежи. Враг, кроме запрещенной Минскими соглашениями тяжелой артиллерии и минометов начал активно использовать танковые подразделения и реактивные системы залпового огня», - сказал он. При этом секретарь СНБО добавил, что в большинстве случаев огонь ведется «коварно из жилых кварталов оккупированных городов».
Турчинов подчеркнул, что наиболее опасной остается ситуация в районе города Авдеевка, "где происходит беспрецедентное количество обстрелов наших позиций, объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов".
Турчинов отметил: «Все попытки наступления боевиков были сорваны профессиональными действиями наших военных».
В сообщении отмечается, что перед военными поставлена задача по уточнению оперативных планов на случай проведения наступательных операций российскими гибридными войсками с учетом подготовки эффективных контрнаступальних действий».
«Из-за агрессивные действия российских гибридных войск, которые сознательно идут на обострение ситуации, мы должны быть готовы ответить на любые провокации вдоль всей линии соприкосновения», - подытожил Секретарь СНБО Украины.
Как сообщал УНИАН ранее, боевики обстреливали пиротехнические отряды и отряды энергетиков, которые приехали в фронтовую Авдеевку, сообщает министр внутренних дел Арсен Аваков.