Пропагандистские росСМИ пытаются опровергнуть причастность боевиков "Сомали" к уничтожению Гиви

Об этом заявил боевик "ДНР" Игорь Мыльцев, как сообщает "Лайф".

В своем интервью он якобы опроверг свою причастность к убийству комбата "Сомали" Михаила Толстых, про прозвищу "Гиви".

"Боевик рассказал, что представленная "Новой Газетой" переписка, в которой он сознается в покушении на Гиви, ему не принадлежит. Игорь это пояснил тем, что страница в социальной сети, послужившая основой для статьи, была взломана неизвестными ещё в сентябре 2016 года", - сказано в статье.

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Также боевик, воевавший под позывным "Француз", обвинил в "данной провокации" СБУ.

Как сообщал УНИАН, раннее появилась информация, что террориста Михаила Толстых («Гиви) ликвидировали его подчиненные.

Об этом рассказал представившийся бойцом террористического подразделения «Сомали», которым руководил «Гиви», ­– Игорь Мыльцев с позывным «Француз».

«Ему отомстил бы любой», — рассказал Мыльцев, назвав обвинения властей «ДНР» в адрес украинских спецслужб «смешными»: «СБУ за линию разграничения не переходят».

Убийство командира Мыльцев называл местью сослуживцев, якобы, брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.