Гиви уничтожили его бойцы из группировки "Сомали" за дезертирство под Авдеевкой - СМИ

Об этом рассказал представившийся бойцом террористического подразделения «Сомали», которым руководил «Гиви», ­– Игорь Мыльцев с позывным «Француз». «Ему отомстил бы любой», — рассказал Мыльцев, назвав обвинения властей «ДНР» в адрес украинских спецслужб «смешными»: «СБУ за линию разграничения не переходят», передает "Новая газета".

Убийство командира Мыльцев называет местью сослуживцев, якобы, брошенных Гиви во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

По словам Мыльцева, во время тяжелых боев под Авдеевкой инициативой с самого начала обладали подразделения украинской армии. Участие в боях за авдеевскую промзону принимал и батальон Гиви «Сомали». Представители «ДНР» сообщали тогда о ранении самого Гиви на поле боя. Впрочем, «Француз» Игорь Мыльцев описывает другую версию событий.

Опасаясь за свою жизнь, как отмечает Мыльцев, Толстых отошел от позиций батальона и выстрелил себе в ногу. «Он думал, что никто этого не заметит, но мы заметили. Дальше его забрали дежурные врачи на госпиталь. После этого, будучи уже в Донецке, он отдал приказ накрыть [наши] позиции с артиллерии, несмотря на то, что мы там были, [а] он думал, что нас уже нету в живых!».

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«Просто так уйти он не мог, это дезертирство, позицию бросить он не мог никак, это приказ Захара [был] стоять до конца! И тут он, наверно, понял, что это все – конец. Прострелил себе ногу и начал орать. Его утащили медики, а через полтора часа нас накрыла своя же артиллерия».

Мыльцев рассказывает, что после покушения на Арсения Павлова («Моторола») командир «Сомали» всерьез опасался за свою жизнь, в целях безопасности вывез свою семью в Приднестровье и планировал выехать туда сам, но не успел.

«Я в розыске [МГБ] и ранен немного, еще три человека ушли в подполье. Захару (глава «ДНР» Александр Захарченко – П. К.) теперь есть, за что переживать.

В статусе «Француза» на «Вконтакте» вскоре после покушения на Гиви появилась запись: «Собаке собачья смерть! Гиви, это тебе за пацанов, погибших под Авдеевкой! ЗАХАРЧЕНКО, ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ!».

Как сообщал УНИАН, утром 8 февраля в "ДНР" проинформировали об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви".

По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".

Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика "Гиви".