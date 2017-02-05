За минувшие сутки в зоне АТО ни один военный не погиб, двое ранены - Мотузяник

13:26, 05 февраля 2017
Война
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За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, вместе с тем двое военных ранены в результате обстрелов в Авдеевке.

REUTERS

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет, двое военнослужащих были ранены в Авдеевке», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции был зафиксирован 51 обстрел со стороны российских оккупантов. Боевики также совершили попытку штурма украинских позиций в районе Авдеевской промышленной зоны, но вынуждены были отступить.

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Теги: #АТО#Донбасс