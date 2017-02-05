Сутки в зоне АТО: вражеский штурм в Авдеевке захлебнулся

Около 17:30 оккупанты начали штурмовые действия позиций сил АТО в районе Авдеевской промышленной зоны с использованием 152-миллиметровых пушек и минометов 120 калибра. Атака боевиков захлебнулась, и они вынуждены были отступить, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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По данным сводки за 4 февраля, в целом на Донбассе зафиксирован 51 обстрел. Оккупанты вдвое уменьшили количество обстрелов. Один украинский военный ранен, один - травмирован.

На Донецком направлении для обстрелов Каменки и Авдеевки боевики применяли танки и БМП. Из артиллерии калибра 152 миллиметра обстреляли Новолуганское. Из 120 - и 82-миллиметровых минометов - Авдеевку и Зайцево.

На Мариупольском направлении из минометов различных калибров и гранатометов вели огонь по Чермалыку, Широкиному, Красногоровке, Павлополю, Водяному, Талаковке. По Чермалыку огонь вел танк и ПТРК.

На Луганском направлении из РСЗО БМ-21 Град - по Новозвановке. Из минометов различных калибров - по Богуславскому, Попасной и Новозвановке. Попасную обстреливал снайпер, а по Желтому боевики вели огонь из стрелкового оружия.