"Наконец-то вы выучили украинский язык": бойцы ВСУ ответили на СМС-рассылку российских спецслужб (видео)
16:11, 04 февраля 2017Война
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На телефоны людей, которые находятся в Авдеевке, поступали провокационные СМС-сообщения.
Бойцы АТО отреагировали на провокационные СМС / twitter.com/anastasia_maga
Бойцам ВСУ и мирным жителям прифронтовых территорий приходили СМС с текстом: "ВСУшник, ты всего лишь мясо для своих командиров", или "Солдат ВСУ! Тебя ждут дома".
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Поэтому украинские военные решили записать видеообращение в ответ, передает MilitaryStream.
"Приятно, что вы о нас не забываете. Такими СМСками вы поднимаете наш боевой дух... Мы знаем и уверены, что нас ждут и вскоре мы вернем Донбасс... Наконец-то вы выучили украинский язык. Это, как патриотов, нас не может не радовать," — говорит на видео один из бойцов АТО.
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