СММ ОБСЕ зафиксировала за минувшие сутки 4 тысячи взрывов в Донецкой области

Об этом говорится в отчете миссии по состоянию на 19:30 2 февраля, который опубликован сегодня на сайте организации.

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"Хотя ситуация на линии соприкосновения сохраняется напряженной, Специальная мониторинговая миссия задокументировала меньше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области по сравнению с предыдущим отчетным периодом, включая более 4 тысячи взрывов. Большинство взрывов снова зафиксировано в районе Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт", - сказано в отчете.

В предыдущем отчете говорилось, что по состоянию на 19:30 1 февраля было задокументировано примерно 5 600 взрывов в Донецкой области, много нарушений было зафиксировано в Авдеевке и Ясиноватой.

Как сообщал УНИАН, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине призывает стороны конфликта прекратить боевые действия на Донбассе.