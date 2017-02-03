Ельченко: есть информация об эвакуации жителей Донецка для подготовки провокации против Украины

Об этом он сказал на заседании Совета безопасности ООН, во время которого рассматривалась ситуация вокруг Авдеевки.

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“Мы не исключаем каких-либо обострений или провокаций в Донецке и вокруг него, с целью дальнейших попыток компрометации украинских Вооруженных сил и украинского руководства. Существует информация об эвакуации гражданских из Донецка, которую мы расцениваем как подготовку к возможной провокации”, - заявил Ельченко.

В этой связи он сказал, что подобная ситуация произошла, когда в августе 2008 года Россия готовилась напасть на Грузию.

Напомним, постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко развенчал российский миф о “мирных шахтерах”, которые уничтожают украинскую государственность на Донбассе.