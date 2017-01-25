Волонтеры установили место падения российского беспилотника "Тахион" на Донбассе (фото, документ)

Документ составлен "гибридным" российским офицером под псевдонимом В. Руссу и адресован начальнику разведки 12-го командования резерва ВС РФ (Новочеркасск, Ростовская область), говорится в расследовании расследовательского сообщества InformNapalm.

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В нем раскрыты подробности потери БЛА "Тахион" с бортовым номером 141169, а именно:

БЛА проводил воздушную разведку 14 декабря 2014 года в районе н.п. Новоивановка, н.п. Рай-Александровка;

дата и время потери: 14 декабря 2014 года в 11:20;

координаты места падения: X-5406344 Y-7476959.

Волонтеры отмечают, что местность, где упал БЛА, находится под контролем ВСУ и покрыта густым лесом.

"Даже несмотря на то, что прошло уже два года, шансы отыскать его все еще остаются. В случае нахождения БЛА копилка военных преступлений РФ пополнится еще одним доказательством. Кстати, среди документов была найдена информация относительно принадлежности борта к конкретному подразделению ВС РФ — это 136-я отдельная мотострелковая бригада (в/ч 63354) Южного военного округа", - рассказали в InformNapalm.

Напомним, в ноябре 2015 года в Донецкой области силами Антитеррористической операции был обезврежен БПЛА ВС РФ типа "Орлан-10".