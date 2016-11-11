Силы АТО обезвредили разведывательный беспилотник, который был запущен с территории России

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, аппарат был обезврежен 6 ноября в районе населенного пункта Мелекино Первомайского района.

"Анализ информации, не удаленной оператором БпЛА, которая содержалась на флеш-накопителе, свидетельствует, что в период с 20.08.2016 по 06.11.2016 года данный БпЛА не менее 4-х раз привлекался к выполнению задач по ведению аэроразведки позиций Вооруженных Сил Украины в полосе ТУ "Мариуполь". Всего на флэш-накопителе БпЛА было выявлено более 500 фотоснимков", - сообщает штаб АТО.

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Запуск БпЛА осуществлялся со стартовой позиции на территории Ростовской области РФ.

"Факт обнаружения БпЛА "Орлан-10" в акватории Азовского моря и ведения воздушной разведки объектов ВСУ, и в очередной раз подтверждает непосредственную поддержку преступной деятельности НВФ и в очередной раз указывает на участие ВС РФ в военном конфликте на востоке Украины", - подчеркивает пресс-центр штаба АТО.

"В период выполнения задач БпЛА ВС РФ "Орлан-10" 10.10.2016, которые показаны на рисунках 7, 8 осуществлялись прицельные обстрелы позиций подразделений сил Антитеррористической операции со стороны НЗФ в районах населенных пунктов Широкине, Водяное, Талаковка. Минометный и артиллерийский огонь велся из районов Саханка, Коминтерново, Заиченко. За период с 08.20-11.30 10.10.2016 НЗФ было выпущено по подразделениям сил АТО более 215 мин и снарядов. Потери составили: убитыми – 2, ранены – 6 военнослужащих", - сообщают в штабе.

"Прицельность обстрелов подтверждает доразведку наших позиций и корректировки огня артиллерии НВФ со стороны ВС РФ и в очередной раз подтверждает преступную деятельность и непосредственное участие ВС РФ в военном конфликте на востоке Украины", - отмечает штаб АТО.