Эксперт объяснил, почему рушится алгоритм перемирия на Донбассе

ОБСЕ попыталась как-то реанимировать Минские соглашения с тем, чтобы провести там контроль вооружений и сил, средств на трех участках, рассказал Апострофу координатор проекта "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он отметил, что на Западе думали, что если это получится на трех участках, то потом удастся провести то же самое на нескольких десятках участков и, таким образом, удастся развести силы, что является первыми базовыми пунктами выполнения Минских договоренностей, т.е. – прекращение обстрелов и разведение сил.

"После выполнения этих мероприятий по логике процесса можно было бы выполнять по пунктам последующие договоренности, дойти вплоть до политической части – проведение выборов", - отметил Тымчук.

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Именно выборы уже давно стали камнем преткновения, продолжил эксперт, поскольку Москва требует выполнить этот пункт в первую очередь, хотя не выполнены предыдущие пункты. А Киев говорит о том, что это пока что недопустимо, и что абсолютно адекватно.

"Мы видим с сентября что, договорившись о разведении на тех участках сил, на сегодняшний день ничего не выполняется. На двух, можно сказать, кое- какой успех есть, но что касается Станицы Луганской – этого не происходит. Соответственно, весь алгоритм, на который возлагали надежды, рушится", - подчеркнул Тымчук.

Кроме того, был еще один алгоритм, на который тоже возлагали большие надежды: выработка дорожной карты по Донбассу. Мы должны были увидеть эту дорожную карту в ноябре прошлого года, но до сегодняшнего дня такого документа не существует.

"В реальности в зоне АТО мы наблюдаем соответствующую картину: никакого прогресса нет, никакого перемирия нет, режим тишины, о котором много говорили и, на который много уповали западные партнеры, остается только в чьих-то фантазиях", - подытожил координатор ИС.