На оккупированном Донбассе готовы провести "выборы" по команде из Москвы: готовят двойные списки - ИС

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Он рассказал, что "органам местной власти" конкретные сроки их проведения не известны – дано распоряжение быть в готовности немедленного проведения "выборов" в случае получения команды из Москвы.

"Также определено, что "местные власти" должны быть готовы в случае получения такой команды к проведению выборов как по избирательному законодательству Украины, так и по "закону о выборах ДНР", - отметил Тымчук.

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С учетом этого, продолжил координатор ИС, в настоящее время формируются двойные списки избирательных комиссий и кандидатов.

"Уже сформированы списки кандидатов из представителей команды Захарченко, а также лиц, которые активно поддерживают "ДНР" ("политики" и "активисты") и принимали участие в боевых действиях против Украины ("ветераны ополчения")", - заявил нардеп.

Кроме того, по информации Тымчука, в настоящее время идет формирование "дублирующих" списков для выборов по украинскому законодательству - из лиц, которые пользуются доверием руководства "ДНР", но с 2014 года занимали условно нейтральную позицию, не нарушили законы Украины, и имеют авторитет среди местного населения.