Боевики на Донбассе заминировали кошку - волонтер (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Ольга Халченко.

По ее словам, животное нашли бойцы АТО в шкафу во время зачистки дома в "серой зоне".

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Кошка Чуча орала на всю силу своих кошачьих легких из закрытого шкафа. Тот оказался заминированным и, когда саперам не удалось ничего сделать с дверцей, солдаты просто вырезали боковую часть.

"Внутри и висела Чуча, именно висела, из нее сделали живую растяжку с рассчетом что кто-то сердобольный кинется открывать шкаф, чтобы выпустить мяукающего кота. Она была худющая и обессиленная. Саперы смогли обезвредить мину, распутали Чучу и забрали с собой", - рассказала Халченко.

История шокировала пользователей соцсети, они высказали свое возмущение ситуацией.

Ранее на Донбассе во время "зачистки" места столкновения ДРГ боевиков с военными были найдены российские боеприпасы.