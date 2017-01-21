Боевики на Донбассе заминировали кошку - волонтер (фото)
Боевики на Донбассе использовали кошку в качестве растяжки, заминировав ее в шкафу.
Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Ольга Халченко.
По ее словам, животное нашли бойцы АТО в шкафу во время зачистки дома в "серой зоне".
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Кошка Чуча орала на всю силу своих кошачьих легких из закрытого шкафа. Тот оказался заминированным и, когда саперам не удалось ничего сделать с дверцей, солдаты просто вырезали боковую часть.
"Внутри и висела Чуча, именно висела, из нее сделали живую растяжку с рассчетом что кто-то сердобольный кинется открывать шкаф, чтобы выпустить мяукающего кота. Она была худющая и обессиленная. Саперы смогли обезвредить мину, распутали Чучу и забрали с собой", - рассказала Халченко.
История шокировала пользователей соцсети, они высказали свое возмущение ситуацией.
Ранее на Донбассе во время "зачистки" места столкновения ДРГ боевиков с военными были найдены российские боеприпасы.