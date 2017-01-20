На Донбассе во время "зачистки" места столкновения ДРГ боевиков с военными найдены российские боеприпасы (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ на странице в Facebook.

Отмечается, что 13 января диверсионная группа террористов пыталась проникнуть на позиции 92-й отдельной механизированной бригады. Украинские бойцы вовремя обнаружили диверсантов и отбили нападение.

Читайте такжеИхтамнет: на Донбассе в "серой зоне" нашли обгоревший ранец российского военного (фото)

"Во время "зачистки" места боевого столкновения сотрудники СБУ обнаружили автоматическое оружие и гранатомет РПГ-7В, которые террористы оставили после бегства", - говорится в сообщении.

Кроме того, оперативники спецслужбы обнаружили на месте происшествия гранатометний выстрел ОГ-7В (маркировка ОГ-7В 11-2-14) и метательный заряд к нему (маркировка ПГ-7ПМ НБЛ-42 10/12-10 2-14-11).

"Эти боеприпасы были разработаны АО "Научно-производственное предприятие "Базальт" (главное оборонное предприятие РФ по созданию и поставкам вооружения и боеприпасов для армии РФ; головной офис: 105318, г. Москва, ул. Вельяминова, 32) и приняты на вооружение российской армией в 1999 году", - рассказали в СБУ.