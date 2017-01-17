Жебривский оценил готовность Украины к полной блокаде "Л/ДНР" (видео)

Об этом в интервью 112 Украина заявил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский.

"Хочу сказать, что как таковой четкой, жесткой блокады невозможно провести так называемых "ЛНР/ДНР", - считает он.

По словам Жебривского, блокада - это когда в кольце, а на сегодняшний день граница с Россией открыта.

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"И фактически это будет блокада только со стороны Украины. Что касается торговли углем, то здесь нужно находить заменители. Готовы ли мы сегодня отказаться от того угля? Пока что я не услышал, что из ЮАР или из других государств мы можем обеспечить", - подчеркнул глава Донецкой ВГА.

Он заявил, что если мы готовы перетерпеть, то это должно быть жесткое решение - запретить переход линии разграничения, не должно быть так называемых КПВВ, не должно быть очередей по 5-10 тыс. людей ежесуточно, пересекающих КПВВ.

"Если делать – то делать. Готовы ли к этому всему? Думаю, что не готовы на сегодняшний день", - подытожил Жебривский.